Susanne oplever overvældende succes: På tre dage er der indsamlet bunkevis af tøj og legetøj til afghanske flygtninge

Hun tilføjer:

- Jeg synes, det går til et godt formål, og jeg synes, de fortjener at blive taget godt imod. De kommer jo med ingenting, siger Camilla Wiik, mens hun stiller to poser med legetøj og tøj.

Og de bidrag, det vælter ind med, er Susanne overvældet over.

- Jeg synes, det er fantastisk, det kan lade sig gøre på så kort tid. Jeg tænker, sikke en masse gode mennesker, der findes derude, der kan gøre noget lynhurtigt, siger Susanne Gregersen Thuesen.

Det stopper ikke med indsamlingen

Susanne forventede, at hun selv kunne køre det indsamlede til asylcenteret i sin Mazda 3.

Men hun indså hurtigt, at det ville blive til rigtig mange køreture frem og tilbage, og derfor glæder hun sig over, at nogen at tilbudt at køre det hele over i en lastbil.