Suset og Jelling Musikfestival offentliggør samme hovednavn

Der bliver rig mulighed for at synge med på moderne klassikere som 'Hurtige Hænder', 'Under Din Sne', 'Alle Skuffer Over Tid', 'Emil' og 'Det Er Knud Som Er Død', når det prisvindende orkester Minds Of 99 gæster syv festivaler til sommer.

Jelling Musikfestival kalder bandet for "Danmarkshistoriens største livenavn".

- The Minds of 99 har gjort noget ingen anden dansk eller international artist har gjort før med tre udsolgte og skamroste koncerter i Parken. Bandet vækker i den grad følelsen af, at vi er fælles om noget for tiden. Det har været et gigantisk ønske at få dem til Jelling, så festivalfællesskabet igen kan samles om den oplevelse, udtaler siger Jelling Musikfestivals programchef Gaute Parbo Niemann i en pressemeddelelse.

Også Suset-direktør Tobias Kippenberger er opstemt.

- Vi kniber os selv i armen over at få lov til at præsentere Danmarks største livenavn allerede i vores andet leveår, siger han.

Jelling Musikfestival har allerede annonceret Lukas Graham og Christopher til 2025-programmet, mens Suset indtil videre har udsigt til at få besøg af Tobias Rahim, Aqua, Hugorm, Lamin, Annika, Kellermensch og Turboweekend.