Suveræne Team Esbjerg booker finalebrag mod Odense

Team Esbjerg og Odense Håndbold brager søndag sammen i pokalfinalen.

Det blev en realitet, da topholdene hentede sikre sejre i semifinalerne ved Final 4-stævnet i Silkeborg.

Odense Håndbold lagde for med 38-21 over Silkeborg-Voel, og Team Esbjerg fulgte op med 38-27 over Nykøbing F. Håndboldklub (NFH) efter en suveræn første halvleg.

Målvogteren Anna Kristensen var en stor forklaring på Team Esbjergs store sejr. I de første 30 minutter pillede hun således hele 11 af 21 forsøg fra NFH, der i perioder virkede opgivende.

I den anden ende strålede den norske playmaker Henny Reistad, selv om hun fik stor opmærksomhed af NFH-defensiven.

Med sit sjette mål i kampen bragte Reistad efter 19 minutter Esbjerg foran 15-5, og det var reelt kampens afgørelse. 21-10 stod det ved pausen.

NFH kæmpede sig godt nok bedre ind i kampen og fandt flere veje forbi Anna Kristensen, ligesom Reistads niveau blev mere svingende.

Især starten af anden halvleg var opløftende for NFH, efter at Amalie Milling havde afløst Kristensen for Esbjerg. Men tættere på end 19-25 kom Jakob Larsens tropper ikke.

Ligesom Odense i den anden semifinale havde Esbjerg i anden halvleg mulighed for at lufte reserver, mens man stille og roligt udbyggede sin føring. Blandt andet fordi Milling lukkede gardinet ned og lavede i alt ni redninger.

NFH møder søndag klokken 13.30 Silkeborg-Voel i bronzekampen, og fra klokken 16 står slaget mellem Odense og Team Esbjerg.

Det er en gentagelse af sidste sæsons pokalfinale, hvor Esbjerg vandt 32-21. Det var klubbens anden pokaltitel efter tre finaler. Odense har trods fire tidligere finaler endnu kun én titel.