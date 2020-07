Svensker med corona besøgte bar i Esbjerg

Onsdag aften gæstede en svensker, der efterfølgende er blevet testet positiv for coronavirus, baren Little London i Esbjerg.

Det skriver JydskeVestkysten i dag.

Svenskeren arbejder for en offshore-virksomhed, som tog kontakt til baren Little London, efter medarbejderen var blevet testet positiv for coronavirus.

Baren forsøger nu via Facebook at nå ud til de cirka 75 andre gæster, der var til stede på baren onsdag aften.

- Vi følger situationen og holder øje med, om vi bliver smittet. Vi har fulgt vores procedurer, og vi har fået at vide, at vi må åbne igen i dag. Vi opfordrer selvfølgelig igen til, at man bliver hjemme, hvis man har symptomer, siger Carsten Prisfeldt, der er indehaver af Little London i Esbjerg til JydskeVestkysten.

Det var til en visning af en fodboldkamp mellem Arsenal og Liverpool, at svenskeren besøgte baren mellem klokken 20.30 og 21.30, oplyser barindehaveren til JydskeVestkysten.