Svindlere lokker kreditkort fra ældre kvinder

I alle de tre tilfælde, er der tale om kvinder, der er blevet ringet op af personer, der udgav sig for at være 'bankmand". De falske bankfolk tilbyder som en service at sende en medarbejder ud for at hente borgernes dankort, da det er blevet misbrugt. I to af tre tilfælde lykkes det svindlerne at få dankortet udleveret, hvorefter der bliver hævet en del penge fra kortene.

Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at man aldrig skal udlevere sit kreditkort, pinkode eller andre private oplysninger i telefonen eller til fremmede. Din bank og andre myndigheder vil aldrig bede om kontooplysninger, pinkoder eller lignende oplysninger i telefonen – og de vil ikke sende en medarbejder hjem til dig for at hente dit kort.

Er du i tvivl om du er blevet kontaktet af din bank eller en svindler, så kan du ringe til politiet på 1-1-4 og få hjælp.