Det oplyser gymnasiets administrerende direktør, Olaf Rye, til JydskeVestkysten.



- Vi har opsagt samarbejdet med Mette With Hagensen, fordi vi ikke fik løst de opgaver, der er nødvendige for at drive gymnasiet med tilfredse elever og lærere, lyder det fra Olaf Rye, som har orienteret personalet torsdag.

Mette With Hagensen afviser over for avisen at kommentere sagen.