Sydvestjysk by får ny musikfestival

- Festivalen føjer en ny dimension til opfattelsen af, hvad Esbjerg er, samtidig med at vi markerer byen stærkt på det kulturelle landkort. Suset er et stort og afgørende skridt i vores indsats for at gøre Esbjerg til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve, siger Jesper Frost Rasmussen.



I 2024 vil Suset Festival fortrinsvis have danske kunstnere på scenen, men ambitionen er på sigt at skabe et musikprogram med topnavne fra både ind- og udland, lyder det i pressemeddelelsen.

Live Nation og Ticketmaster åbner op for presale af billetter til festivalen fra den 24. januar kl. 10. Mere info kan findes på festivalens hjemmeside.