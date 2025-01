Sydvestjysk minister vil sikre, at voksende gruppe ikke bliver svigtet i systemet

Demensrejseholdet er et praksisnært læringsforløb i kommuner faciliteret af konsulenter. Kompetenceudviklingsforløbene har til formål at give medarbejderne kompetencer til at styrke plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Et forløb med Demensrejseholdet tager udgangspunkt i konkrete oplevelser fra medarbejdernes hverdag med borgerne. I fordyber jer i viden om personcentreret omsorg og lærer konkrete metoder at kende, herunder Beboerkonferencen og skal samtidig løbende afprøve metoder i praksis og reflektere over deres effekt bl.a. for borgernes trivsel.

Et forløb med Demensrejseholdet er ikke et klassisk kursus i demens. Det er et forløb, som tilfører nye metoder, men som i lige så høj grad lærer jer at sætte ord på og udvikle det, som I i forvejen gør og lykkes med i forhold til borgerne. Vi har fokus på den kultur, som danner rammen om jeres arbejde og arbejder med faglig refleksion og dialog som værktøjer til at løse udfordringer.

Kilde: Sundhedsstyrelsen