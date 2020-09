Sygehus: Vi vil ikke gøre tykke mennesker tynde, men syge mennesker raske

Hvis du er overvægtig - med et BMI på over 30 - ja, så kender du det sikkert: At blive mødt af sundhedsvæsenet med en klar opfordring til at smide nogle kilo.

Men sådan skal det ikke være. Det mener Sydvestkysk Sygehus, der onsdag åbnede "Syddansk overvægtsinitiativ".

- I stedet for at fokusere på patienternes ekstra kilo, vil vi flytte fokus til de sygdomme, der kan følge med overvægt, siger overlæge og professor Claus Bogh Juhl.

Claus Bogh Juhl, overlæge på SVS, vil hellere jage sundhed og følgesygdomme end vægttab. Foto: Finn Grahndin

Det er det første sted i landet. der nu har åbnet et tilbud med fokus på at opdage følgesygdomme og forbedre sundheden – uafhængigt af, om borgerne ønsker at tabe sig.

En af patienterne er Julie Lina Johnsen. Hun har selv prøvet at få beskeden: "Du kan da bare tage dig sammen og tabe dig." Den besked gør hende ked af det. Derfor er hun glad for sygehusets initiativ og grundholdning til patienterne.

- Der har været rigtig meget fokus på ens vægt, og ikke så meget på det menneske, som vi jo er, siger hun.

Julie Lina Johnsen er både patient og rådgiver i Syddansk Overvægtsinitiativ. Foto: Finn Grahndin

Heksejagt

Holdningen på Syddansk Overvægtsinitiativ kommer som en slags kritik af Sundhedstyrelsens anbefaling af, at man opsporer de svært overvægtige for at motivere dem til at tabe sig.

Opsporingen skal ske gennem jobkonsulenter, pædagoger og andre kommunalt ansatte. Anbefalingen kom for nylig i en rapport, som siden er blevet stærkt kritiseret blandt andet af Rasmus Køster-Rasmussen, der er praktiserende læge og talsmand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Som reaktion udvandrede han fra den arbejdsgruppe, der under Sundhedsstyrelsen arbejder på at formulere de nye retningslinjer.

- Det er uetisk at opspore folk på den måde. Det er en heksejagt. Det er især problematisk at gå rundt og finde overvægtige danskere rundt om i samfundet, når vi alligevel ikke har en behandling mod fedme, der virker, sagde han til dagbladet B.T.

Sådan er det ikke på Sydvestjysk Sygehus, slår overlæge Claus Bogh Juhl fast.

- Her er der i hvert fald ingen heksejagt. Tværtimod, siger han.

Flere svært overvægtige Antallet af svært overvægtige er steget og er nu oppe på 17 procent af den danske befolkning. En udvikling der ses i andre lande også - især i USA, hvor andelen af svært overvægtige er helt oppe på 38 procent i delstaten West Virginia. I Danmark er der dog langt færre svært overvægtige end i andre EU-lande. En opgørelse fra 2019 udarbejdet af organisationen OECD viser, at Danmark er det land i EU med færrest svært overvægtige per indbygger.

500 undersøgelser om året

De mulige følgesygdomme, der kan komme med en høj BMI, skal nu opdages gennem en screening af patienterne. Man regner med, at der hvert år kan gennemføres cirka 500 screeninger, der vil afgøre, om der er udfordringer med sundheden, som kan afhjælpes gennem behandling eller vejledning.

Syddansk Overvægtsinitiativ står parat til at hjælpe med et team af sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, læge og lægesekretærer. De skal hjælpe patienterne, følge op på dem og sikrer tilbud og behandling, der skal forbederes deres sundhed.

Mere info om Syddansk Overvægtsinitiativ: Initiativets nye hjemmeside: www.Svs.dk/Overvægt

Nyhed ved beslutning om etablering: http://svs.dk/wm520735

Patienter giver gode råd

Initiativet er et opgør med en holdning, som ikke alene har været frustrerende for borgere med overvægt, men også ført til at følgesygdomme eller helbredsproblemer ofte opdages for sent i denne gruppe. Da gamle tankegange vendes på hovedet, er der etableret en følgegruppe. Gruppen, der består af tre patienter og fire ansatte, skal finpudse og forme initiativet.

- Vi skal hjælpe "de høje herrer" - havde jeg nær sagt - med at køre projektet her sådan lidt mere i menneskesprog, så patienterne ved, hvad der skal foregå, siger Julie Lina Johnsen.

Foto: Finn Grahndin