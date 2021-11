Syrien-mor erkender støtte til terrororganisation

- Anklagemyndigheden mener ikke, at det her er en sag, hvor der er en reel mulighed for en surrogatanbringelse, fordi det er en så alvorlig sag, siger Mette Grith Stage.

Retsmødet er endt med, at kvinden, der er mor til fem, skal sidde fængslet i yderligere fire uger - altså frem til 2. december 2021.

Kendelsen om varetægtsfængsling er ikke kæret til landsretten.