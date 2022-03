Tæt på nedrykning: Vi har den rigtige strategi i Esbjerg

Der er nerver på, når Esbjerg fB torsdag tager imod Hobro i 1. division. Stik mod alle odds kæmper Esbjerg fB for ikke at rykke ned i fodboldens tredjebedste række - for første gang siden 1994.



Inden sæsonen havde Danske Spil ellers klubben som oprykningsfavorit, og en nedrykning var så usandsynlig, at det ville give pengene 50 gange igen.

Nu ligger Esbjerg blot to point over stregen og har ikke vundet i 2022. Så klubbens administrerende direktør, Jens Hammer Sørensen, lægger ikke skjul på, at det kan gå galt.

- Det overordnede mål for sæsonen har været at bygge et hold op, der kan spille med om oprykning i næste sæson. Så vi gik benhårdt efter top seks, men foråret har kun givet ét point i fire kampe, så det har vi ikke levet op til. I stedet må vi erkende, at vi er i nedrykningsfare, så der nu venter en stribe ”seks-points-kampe”, siger han.