Der er risiko for tæt tåge i aften og frem til klokken tre i nat, advarer DMI. Sigtbarheden kan blive under 100 meter, og det kan øge risikoen for trafikulykker.

Varslet gælder for Trekantområdet, Sydøstjylland og Esbjerg, Varde og Vejen Kommune. DMI råder til at køre forsigtigt og være opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.