Takkede nej til verdensscene for at synge i Esbjerg: - De tror, jeg er sindssyg

Forestilling corona-udskudt

At stemmen nu ligger godt til et stort parti som Siegfried er én ting. Men han syntes nu heller ikke, at han kunne være bekendt at sige nej til Esbjerg, hvor han havde en aftale om at indtage hovedrollen i netop Siegfried.

- Forestillingen var allerede blevet udskudt i et år, og skulle så udskydes igen et år mere på grund af mig. Det ville jeg ikke.

Har du fortrudt?

- Nej det har jeg bestemt ikke.

Rygtet breder sig

At Den Ny Opera i Esbjerg kan løfte opgaven med at opføre alle fire forestillinger af Richard Wagners kæmpeværk "Nibelungens Ring" med "Siegfried" som den tredje afdeling, har for mange givet først bekymrede og hævede øjenbryn men siden anerkendende nik og en masse rosende anmeldelser.

Esbjerg som Wagner-by breder sig. Også internationalt.

- Nu arbejder jeg mest internationalt og kan derfra melde, at Esbjerg fra at være helt ukendt til at blive talt om blandt mine kollegaer, lige så stille breder sig, siger Magnus Vigilius.

Operaen opføres i Musikhuset i Esbjerg fra den 21. august til den 27. august 2022.