Taknemmelig træner takker af efter sejrsstime

Jesper Jensen er taknemmelig for der mange oplevelser med klubben, men han glæder sig også til at få mere fritid.

- Jeg er glad for beslutningen, og jeg tror også, det er den rigtige for klubben og for spillerne. Nu kommer der nyt blod til og nogle nye øjne, der kigger på dem. Det er en spændende tid, de går ind til, siger Jesper Jensen, der bliver afløst af den svenske landsholdstræner Tomas Axnér fra næste sæson.

Dygtiggøre hinanden

Selvom den afgående træner glæder sig til at få mere tid til sin familie, er det ikke uden et vist vemod, at han nu takker af.

- Det er hverdagen, som jeg kommer til at savne. At komme ud til pigerne og snakke med dem og den der følelse af, at vi er der for at blive bedre og for at dygtiggøre hinanden. Det er også en del af min personlige udvikling og min udvikling som træner, at de har været med til at skubbe mig, siger Jesper Jensen.

- Jeg er glad for det, de har givet mig, og jeg kommer til at savne det helt vildt, siger han.

Jesper Jensen nåede i øvrigt selv at spille 120 kampe for det danske herrelandshold, ligesom han i en årrække spillede for Team Esbjerg, før han blev en af de bærende kræfter på playmakerpladsen for Skjern Håndbolds herrer.

Han stoppede sin aktive karriere med udgangen af sæsonen 2012-13 og har siden da ageret træner i forskellige klubber. Siden 2017 for Team Esbjergs kvinder.