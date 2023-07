Tatoveret mand med hanekam ville røve ældre dames cykel

Politiet har frigivet et billede af manden, i håb om at nogen i befolkningen kan genkende ham eller har lagt mærke til ham, eller at nogle overværede episoden søndag klokken 11.15 på Nørremarksvej ved krydset til Seminarievej.

Her kom den 73-årige kvinde cyklende mod et lyskryds, da hun blev overfaldet af en mand. Hun væltedes af cyklen og faldt til jorden, og manden forsøgte at slippe fra stedet på damecyklen, men han opgav.