Team Esbjerg indgår forlig med håndboldstjerne

En landvarig strid mellem de to parter har nu fundet sin afslutning.

Det oplyser Team Esbjerg torsdag i en pressemeddelelse.



Estavana Polman og Esbjerg ragede i løbet af sidste sæson uklar, og den vestjyske klub meddelte, at hollænderen ikke ville være en del af førsteholdet i det sidste år af hendes kontrakt.

Det fik efterfølgende Polman til at hive Team Esbjerg i retten for kontraktbrud.

Gennem Håndbold Spiller Foreningen har parterne indgået et forlig, der betyder, at man skilles med virkning fra 30. juni 2022, hvilket vil sige et år før kontraktudløb.