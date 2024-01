Et hektisk døgn for håndboldholdet Team Esbjerg, der byder på to kampe på to dage, blev tirsdag aften indledt med en udesejr på 40-33 over HH Elite i Horsens.



Med sejren fortsætter vestjyderne sejrsstimen i Kvindeligaen, hvor holdet nu er oppe på 17 sejre i 17 kampe og topper ligaen.

Onsdag tager Esbjerg hjemme imod Bjerringbro FH.

Det opgør skulle oprindeligt være afviklet tidligere i januar, men på grund af usædvanlige vejrforhold udeblev Bjerringbro fra opgøret.