Team Esbjerg kvalificerer sig til Final 4

Søndag indløste holdet billet til Champions Leagues Final 4-stævne for anden sæson i træk, da det i den anden kvartfinale mod CSM Bucuresti endte 33-31.



Esbjerg blev sat under pres i første halvleg og var bagud med tre mål, inden det danske hold i anden halvleg satte tingene på plads. Dermed endte Esbjerg med en samlet sejr på 65-59 efter at have vundet 32-28 i den første kvartfinale.

Final 4-stævnet spilles i Budapest 3. og 4. juni. Esbjergenserne skal kæmpe med ungarske Ferencvaros og Györ samt de forsvarende mestre fra norske Vipers Kristansand om titlen.

Sidste år endte Esbjerg med en lang næse efter nederlag i både semifinalen og kampen om bronzemedaljerne.