Team Esbjerg misser DM-guldet i sidste sekund

Odense Håndbold er danske mestre i kvindehåndbold, efter at man slog Team Esbjerg med 25-24 i de døende sekunder af den tredje og sidste DM-finale.

Team Esbjerg havde dog alletiders mulighed for at tvinge kampen i overtid og dermed holde DM-drømmen i live, men esbjergensernes Mette Tranborg hamrede bold på overliggeren i kampens sidste sekund.

Det var ellers esbjergenserne, der kom bedst fra start og havde opbygget et solidt forspring i løbet af første halvleg, men det blev en smule reduceret, som uret nærmede sig halvleg.

Alligevel kunne Jesper Jensens mandskab gå til pause med en god fornemmelse efter en 14-11-føring, men der skulle ikke gå længe før hjemmeholdet Odense for alvor viste tænder.

Odense Håndbold kom nemlig meget bedre med, som kampen skred frem. Team Esbjergs føring blev sat over styr med ti minutter tilbage af kampen, hvor Odense begyndte at trække fra.

Selvom alt så sort ud, fik Esbjerg trods en to-minuttersudvisning og to mål bagud chancen for at tvinge kampen i forlænget spilletid med 12 sekunder igen.

Den mulighed greb esbjergenserne ikke, og det betyder, at Odense genvinder titlen.