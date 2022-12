Stregspilleren skal i stedet spille for en europæisk topklub, der ikke sættes navn på. Hun kalder det en af de sværeste beslutninger i karrieren.

- Det har ikke været nemmere af, at jeg har det så godt, og at jeg er glad for klubben, pigerne og alt rundt om det hele. Hvis jeg havde indgået en ny toårig kontrakt, ville jeg måske slutte karrieren i Team Esbjerg, men jeg har lyst til et nyt eventyr, siger Vilde Ingstad.