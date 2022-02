Team Esbjerg sætter Esbjerg på Danmarkskortet

Santander Final4 for kvinder skal for anden gang i historien en tur til Esbjerg - det sker lørdag og søndag i denne weekend.

Team Esbjerg skal sammen med Herning-Ikast Håndbold, Odense Håndbold og København Håndbold kæmpe om trofæet foran 2500 tilskuere på lægterne.



Cheftræner for Team Esbjerg og landstræner for det danske kvindehåndboldlandshold, Jesper Jensen spår, at det velkendte gulv for spillerne i Blue Water Dokken kan få stor betydning for slutresultatet.

– Det er fedt, at det skal spilles i Esbjerg. Det giver os lige et par procenter mere. Det gør mig samtidig også bare glad på klubbens vegne, at vi kan få sådan et stævne til byen, siger cheftræneren i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Der kommer hen mod 2500 tilskuere, og det viser en stor interesse for damehåndbold. Det har vi som klub og gruppe skabt, og det kan vi være stolte af.

Lodtrækningen til semifinale-konstellationerne fandt sted i slutningen af september og faldt sådan ud, at lørdagen byder på kampe mellem Odense Håndbold mod København Håndbold samt Team Esbjerg mod Herning-Ikast Håndbold.

Vinderne af de to kampe spiller finale om søndagen, mens der også er kamp om 3.-4. pladsen.



Team Esbjerg vandt senest Santander Final4 i 2017.