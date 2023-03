Team Esbjerg skal forsvare føring i Champions League

Selvom det blev til en sejr i første opgør, så er intet stadig givet, lyder det fra cheftræner Jesper Jensen.

– Vi har en god stemning og en respekt for det resultat, som vi skabte derned. Plus tre er ikke meget i håndbold, og vi har lige så meget respekt for dem, som vi havde inden det første opgør. Men vi føler os godt rustet. Vi lærte en del fra den første kamp, men vi føler os ikke sikre, siger Jesper Jensen til Team Esbjergs hjemmeside.

Der er kampstart klokken 14.00 i Blue Water Dokken i Esbjerg.