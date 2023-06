Team Esbjerg skifter fokus efter glippet CL-finale

Men finalestævnet i Europas største klubturnering er placeret midt i mellem de to DM-finaler mod Odense. Og når nu finalepladsen glippede, lægger Esbjerg-træner Jesper Jensen ikke skjul på, hvordan prioriteterne er, selv om det nager ham.



- Det er langt vigtigere for os at vinde DM på torsdag end at vinde bronze her. Vi vil gerne vinde bronze, men vi har den kamp på torsdag (mod Odense, red.), så vi er nødt til at være fornuftige, siger han.

- Det er en lortesituation, man har bragt os i, fordi vi skal spille de her kampe nu mellem de to finaler. Jeg synes heller ikke, Champions League har fortjent det.