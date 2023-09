Lørdag aften lykkedes det at tage to vigtige point mod franske Metz efter en 29-27 sejr.



Team Esbjergs spil kan beskrives som urytmisk, og holdet var generelt for ukoncentrerede i deres afslutninger. Til gengæld fejlede Esbjerg-spillernes offervilje ikke noget, og gennem slid, slæb og hårdt arbejde lykkedes det i sidste ende at besejre det franske hold.

Dermed er Team Esbjerg noteret for to sejre og et nederlag i gruppespillet.