De 20.000 tilskuere i MVM Dome i Budapest skreg FTC-Rail Cargo frem til det comeback, som endte med at give ungarerne sejren på 30-29 i et stort drama. Det afgørende mål blev sat ind to sekunder før tid.



I finalen venter de forsvarende mestre fra norske Vipers, mens Team Esbjerg som sidste år må nøjes med at spille om bronze. Her venter igen ungarsk modstand i form af Györ.