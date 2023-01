Da kampen blev afgjort, lavede blandt andre den norske stjerne Nora Mørk store fejl, ligesom vestjyderne brændte fem straffekast undervejs i kampen.



Nederlaget gør det svært for Esbjerg at slutte i top-2 i gruppen, da man nu er tre point efter netop Metz og ungarske Györ. De to bedste hold går direkte til kvartfinalerne, mens nummer tre til seks skal spille ottendedelsfinaler.