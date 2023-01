– Vi havde krammet på dem, men de spillede uafgjort mod Rapid Bucuresti fra Rumænien og vandt over Györi fra Ungarn, så det er et stærkt hold med et højt topniveau. Det bliver umådeligt svært mod et topmandskab. Vi skal lave en fantastisk flot præstation for at hente de to point med hjem, siger træner, Jesper Jensen, til klubbens hjemmeside.