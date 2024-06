Team Esbjerg-træners sidste kamp: Vi skal gå all-in

Udover kampen om bronzemedaljerne mod franske Metz, så er det også træner Jesper Jensens sidste kamp i spidsen for de vestjyske kvinder. Hans kontrakt udløber den 30. juni i år.

- Nu kan vi gå all in, og det synes jeg er vigtigt, og det tror jeg også, vi kommer til at se, siger træneren.

Lørdag kunne Team Esbjerg have spillet sig i Champions League-finalen, men et enkelt mål gjorde forskellen, da de tabte 23-24 til ungarske Gyor.

- Det bliver en kamp, som handler om overskud. En kamp, der handler om at finde kræfterne til at spille den. Ved en finale kommer kræfterne af sig selv, men vi har en stor skuffelse at håndtere, og det er en stor opgave. For begge hold. Men vi har en lille fordel af, at vi spillede den første kamp i lørdags, for det giver os nogle ekstra timer, fortæller Jesper Jensen.



Kampen spilles klokken 15 i MVM Dome i Budapest.