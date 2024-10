Team Esbjerg-verdensstjerne ude i et år grundet lykkelige omstændigheder

Efterforskning af mulig krænkende adfærd på sønderjysk friskole stoppet

Der kommer ikke til at falde en straf til en tidligere lærervikar på en sønderjysk friskole, der i juni i år blev anmeldt for krænkende adfærd.

Anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands politi fortæller til Ritzau, at efterforskningen i sagen er stoppet, og at der ikke vil blive en straffesag.

- Vi kan ikke udtale os om de nærmere omstændigheder i den konkrete sag, men vi kan oplyse, at vi har vurderet, at der ikke har været grundlag for at sigte nogen for noget strafbart i sagen, fortæller advokatchef Sinne B. Pedersen.

Den krænkende adfærd, der blev anmeldt, skulle have fundet sted omkring årsskiftet.