Team Esbjergs kvinder er blandt de bedste håndboldhold i Europa

Team Esbjergs kvinder er blandt de fire bedste håndboldhold i Europa.



Det er status, efter at holdet søndag eftermiddag spillede 27-27 med CSM Bucuresti på hjemmebane og kvalificerede sig til Champions Leagues Final 4-stævne.

Opgøret var længe på vippen, men den tyske keeper Dinah Eckerle leverede en gigantisk anden halvleg, og norske Kristine Breistøl var med ni mål skarp.

Esbjerg vandt med sejren den samlede dyst med et mål efter en 26-25-sejr i Rumænien for en uge siden.

Team Esbjerg er for første gang i klubbens historie blandt de sidste fire i kvindernes Champions League, og Jesper Jensens tropper er det første danske hold i Final 4 siden FC Midtjylland i 2014.

Ud over Esbjerg er også franske Metz med Louise Burgaard, ungarske Györ med Anne Mette Hansen og den forsvarende Champions League-vinder, Vipers Kristiansand, klar til denne sæsons Final 4-stævne.

Det afvikles i Ungarns hovedstad, Budapest, 4. og 5. juni.

Pladsen i Final 4 udløser samtidigt en kontant bonus til Team Esbjerg.

Klubben er således sikret en sum på 50.000 euro svarende til 372.000 kroner. Det beløb tildeles således det hold, der kommer på fjerdepladsen, men kan blive væsentligt større.

Bronze-, sølv- og guldvinderen tildeles henholdsvis 100.000, 150.000 og 200.000 euro.

Team Esbjerg startede søndagens afgørende møde med CSM Bucuresti lovende.

Men anført af turneringens topscorer, Cristina Neagu, og takket være en god plan for at stække Esbjerg-stjernen Henny Reistad var udeholdet fuldt ud konkurrencedygtigt.

Heldigvis for Esbjerg trådte Kristine Breistøl i karakter og begrænsede med sine seks mål i første halvleg CSM Bucurestis pauseføring til 14-12.

Ligesom i sæsonens tidligere tre møder - to i gruppespillet og sidste uges kvartfinale - var det tæt og meget intenst.

CSM Bucuresti var længe foran med et-to mål, men halvvejs gennem anden halvleg kom Esbjerg på 20-19 og førte for første gang siden starten af opgøret.

Det skyldes ikke mindst en lang stribe sublime redninger af den tyske målvogter Dinah Eckerle, der erstattede Rikke Poulsen i anden halvleg.

Derudover kom også Reistad i gang med scoringerne sammen med blandt andre Breistøl, Kaja Kamp og Vilde Ingstad, og det var mere end Bucuresti kunne håndtere.

Esbjerg afgjorde reelt kampen, da Michala Møller scorede til 27-24. For selv om Bucuresti slog tilbage, kom comebacket for sent og udligningen først i sidste sekund.