Tesla åbner center i Sydvestjylland

Hvis du bor i Sydvestjylland og kører rundt i en Tesla, eller overvejer at købe én, så har du om få måneder kortere afstand til en forhandler og mekaniker end tidligere.

For i løbet af sommeren vil den amerikanske elbilproducent åbne sin tredje lokation i Jylland, når Tesla lejer to etager hos Wind Automobilers bilhus i Ribe.

Det oplyser Tesla i en pressemeddelelse.

Dermed får bilproducenten nu mulighed for at både at sælge, servicere og levere sine biler til det jyske publikum, der hellere kører til Ribe end til Aarhus eller Vejle.

Det nye Tesla Center forventes at kunne beskæftige 16 nye medarbejdere, når centeret åbner.

Det tal kan dog hurtigt stige, da Tesla forventer, at antallet af medarbejdere vil blive fordoblet inden årets udgang.

Foruden at være tilstede i Ribe om kort tid, er Tesla allerede at finde i Aarhus, Vejle, Odense, Hillerød, Kastrup og Greve.