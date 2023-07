Thele har boet i slum med rotter, væggelus og tuberkulose - men nu er der sket en omvæltning

- ALDRIG...har jeg set noget SÅ nødvendigt!

Formanden for Hjemløses Venner i Esbjerg, tidligere sognepræst Ingelise Wenzel, er glad for at se, at lejlighederne på Gl. Vardevej nu er ved at blive renoveret.

Men hun har også forsøgt at råbe politikerne op i mange år.

- Lejlighederne var sundhedsskadelige og må jo nærmest have været ulovlige, siger hun.