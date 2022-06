Thor mod Trym - teater og musik giver elever bedre trivsel

Færre timer - to lærere

Mange af skolerne i Esbjerg har brugt muligheden til at skære antallet af timer ned. Det har giv et mere fritid til eleverne. Som kan bruges i SFO'en, fritidsklubben eller derhjemme med - eller uden - lektier.

Det har samtidigt givet muligheden for flere timer med to lærere i klassen.

- Vi kan se, at det giver meget bedre mulighed for at tage sig af de elever, der har brug for lidt ekstra hjælp. Som de også kan få hurtigere, siger skoleleder Lene Aagaard Brandt.

Pensum pensum pensum

Håbet på skolen er nu, at elevernes evner til at koncentrere sig om de andre fag, den større glæde ved at gå i skole og de andre positive resultater af frikommuneforsøget her på Sønderris skole kan kompensere for de "tabte timer". For der er ingen nåde til de kommende eksamener i de større klasser. De skal kunne pensum.