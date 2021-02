Ti podere sat på opgave: Alle lærere skal testes to gange hver uge

To runder ugentligt

En aftale mellem Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, regionerne og kommunerne betyder, at lærerne og andet skolepersonale skal have mulighed for at få en kviktest på skolerne i forbindelse med arbejdsdagen. Det er frivilligt, om de vil lade sig teste. Maria Work Guldbrand forventer, at omkring halvdelen af skolens personale vil takke ja til test-tilbuddet.

I Esbjerg Kommune får skolens personale mulighed for at blive testet to gange om ugen. Maria Work Guldbrand og de ni andre personer med sundhedsfaglig baggrund, der skal ud og teste på skolerne, skal altså nu ud til hver skole i Esbjerg Kommune to gange mellem mandag og fredag hver uge.

Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, fortæller at de ti nyuddannede kommer til at køre rundt på skolerne i fem hold af to for at stikke vatpinde i lærernes næser.

- Lyntest er bedre end ingenting, og vi skulle jo gerne have stoppet smitten, så vi ikke får smittespredning på vores skoler

Maria Work Guldbrand og hendes ni nye kolleger kører ud og tester fra på torsdag. Der er ikke sat en slutdato for denne ordning endnu. Arne Nikolajsen fortæller, at det skal fortsætte indtil smitteniveauet er nede.