Tidligere EfB træner i endnu en skandalefyring

Et forløb, som TV SYD afdækkede i serien EfB - Love it or leave it.

Peter Hyballa blev fyret efter fire kampe som træner for EfB, og nu bliver han igen fyret fra en europæisk fodboldklub.

Trænerens opførsel i EfB førte blandt andet til, at 21 spillere underskrev et mistillidsbrev til klubbens ledelse.