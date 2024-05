Fredag aften gik profetien så i opfyldelse, da den amerikanske rigmand kærede afgørelsen omkring to en halv time før fristens udløb.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ifølge mediet agter Conway også at indbringe afgørelsen for Højesteret, da amerikaneren - stadig - ikke anerkender, at grundlaget for rekonstruktionen var på plads.

Klubben var ikke insolvent i Conways øjne, da sagen begyndte, og derfor har han anmodet om tilladelse til at indbringe sagen ved landets højeste domstol.