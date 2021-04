Tidligere elever skal hjælpe gymnasier med selvtest

Hun er uddannet hos Carelink, der står for hurtigtest i Region Syddanmark. Hendes job er primært at guide, men hvis elever efterspørger hjælp til podningen, kan hun også hjælpe med det.

- Det har været fedt at prøve det her job. Jeg håber også, at de nuværende elever får en forståelse af, at det er seriøst, når de skal pode sig selv to gange om ugen, siger Anna Nissen Andersen.