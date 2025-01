Tidligere Esbjerg-guldtræner har fremtiden på plads - skal til udlandet

Jesper Jensen overtager tøjlerne i Ferencvaros, når han stopper som landstræner til sommer.

Landstræner Jesper Jensen er fra sommer ny cheftræner i den ungarske klub Ferencvaros.

- Faktisk har jeg i flere år følt, at hvis jeg nogensinde skulle have et job uden for Danmark, så ville FTC og Budapest være et glimrende sted at få det, så jeg blev meget glad, da jeg fik forespørgslen, siger Jesper Jensen.

Det var netop et ønske om at blive klubtræner igen, der har fået Jensen til at droppe tjansen som dansk landstræner.

- Beslutningen har været undervejs de sidste par måneder eller tre. Lige efter OL i august skulle jeg lige lande, og jeg var glad for at få en pause og ikke have så meget håndbold i hverdagen, men derefter har det også været et savn.

Ferencvaros er regerende ungarsk mester. I alt har klubben vundet 14 mesterskaber. I Champions League er man tre gange nået til finalen uden at vinde. Senest var det i 2023.