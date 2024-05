Tidligere Esbjerg-ministers mand tjener millioner i Rusland

Én af dem er Jørgen Tørnæs, der er ægtefælle til den tidligere esbjergensiske minister og nuværende kandidat til europaparlamentsvalget Ulla Tørnæs.



Det skriver Politiken.



Efter Ruslands invasion af Ukraine har politikere stået i kø for at slå på tromme for, at danske danske virksomheder og landmænd skal trække sig ud af det Putin-styrede land.

Til mediet fortæller Jørgen Tørnæs' selskab, at der arbejdes på et frasalg i Rusland, men at det ikke er sikkert, at det "i den givne situation kan effektueres".