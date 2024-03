Den 33-årige højreback bekræfter over for Tipsbladet, at han er i gang med sin sidste halve sæson hos de danske mestre.



- Klubben har besluttet, at vi ikke skal fortsætte samarbejdet efter denne sæson, og det må jeg bare acceptere, selv om jeg da gerne havde set, at jeg skulle være fortsat i FC København. Det har jeg heller ikke lagt skjul på tidligere, siger Peter Ankersen til Tipsbladet.

Ankersen kom til FCK i 2015 - i første omgang på en lejekontrakt fra Red Bull Salzburg.