Tidligere hjemløs viser rundt i byen

- Jeg har været hjemløs i to et halvt år, fortæller Svamp til en gruppe FGU-elever. De er på guidet tur med Kasper, som viser dem de steder, han kender alt for godt i Esbjergs skygger.

- En af mine gode venner fik en slags overdosis på det toilet - men blev reddet af sin hund, der gøede.

Det er et hårdt liv som Kasper "Svamp" fortæller om. Et liv som han ikke kan anbefale. Der er ofte stoffer og alkohol i de hjemløses liv.

- Jeg håber, at de, der er med på turene, måske undgår at lave de samme fejl, som jeg har gjort.

Gadens Stemmer hedder det socioøkonomiske selskab bag turene. Det er allerede muligt at få rundvisninger i andre storbyer som København, Aarhus og Vejle.

Kasper har nu fået egen lejlighed, men kan godt få trang til at tage en tur på landevejen som vagabond.