Tidligere medarbejder på bosted: - Du vidste ikke, om du blev stukket ned

Beboerne på bostederne udgør nemlig ikke kun en risiko for de ansatte - men også for samfundet.

- Det er et systemsvigt af dimensioner. Bostederne står med nogle problemer, som de i realiteten ikke er klædt på til at tackle. Der er voldsomt syge mennesker, som har brug for rigtig meget hjælp, og det er ikke det, jeg ser, at de får, siger han til TV 2.

Dén teori bliver bakket op af en undersøgelse fra 2018, hvor Lægeforeningen spurgte 906 psykiatere.

Her svarede næsten halvdelen, at de hver uge afviste en psykisk syg patient, der havde behov for at blive indlagt. 58 procent af psykiaterne sagde også, at de hver uge udskriver en patient, der burde være indlagt i længere tid.