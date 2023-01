Der er tre kvinder og tre mænd, der har meldt sig som kandidat til at blive næstformand i Nye Borgerlige.

Men efter Lars Kaabers vurdering er det mest sandsynligt, at bliver en kvinde. Og her har Sabrina Bech Røn fra Esbjerg gode muligheder, siger Lars Kaaber, der var spindoktor for partiet frem til efter valget i 2022.