Tidligere træner for Braithwaite: - Jeg er utrolig stolt

- Jeg er da utrolig stolt af det, Martin har præsteret, og glad – ikke mindst på Martins vegne. Jeg synes, det er fuldt fortjent og dejligt at se, at han er lykkedes, siger Kasper Kristensen.

Kasper Kristensen og Martin Braithwaite har stadigvæk kontakt den dag i dag – og derfor blev gårsdagens kamp også fulgt med særlig stor interesse af landsholdsspillerens træner fra barndomsårene.

- Det var måske ikke hans bedste kamp, men man fik jo en rigtig flot arbejdsindsats fra ham. Generelt er det jo fantastisk, som landsholdet har præsteret under den her slutrunde. Det kan vi kun være stolte af i Danmark, siger Kasper Kristensen.

En særlig gave

Scrapbogen viser landsholdsspillerens vej til toppen af både dansk og europæisk fodbold – for når Martin Braithwaite ikke trækker i den rød-hvide landsholdstrøje, så spiller han for F.C. Barcelona. Men succesen har ikke fået Martin Braithwaite til at glemme sine rødder – eller sin gamle træner.

På et af værelserne i barndomstrænerens hjem i Esbjerg hænger en helt særlig gave. På væggen hænger nemlig den trøje, som Martin Braithwaite debuterede i under landskampen mod Georgien i 2013.

- Det sidste han gjorde, inden han tog til Toulouse for at spille der, var at komme her og forære mig den trøje. Det var utrolig betænksomt. Han husker, hvor han kommer fra. Dét er Martin i en nøddeskal, fortæller Kasper Kristensen.

Ved siden af landsholdstrøjen hænger også en af Braithwaites spillertrøjer fra Toulouse. Begge to er indrammet og hænger på pladsen over skrivebordet.