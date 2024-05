Tidligere Vejle-spiller punkterer oprykningsfest

Med udsigten til en oprykningsfest havde flere hundrede af Esbjerg-fans taget turen østpå for at tage del i fejringen, men der var ikke særligt meget at fejre, da dommeren fløjtede kampen af.



I begyndelsen af anden halvleg bragte det tidligere Vejle Boldklub-talent Lucas From hjemmeholdet foran, og i kampens overtid cementerede selvsamme From sejren med en scoring til 2-0, der også blev kampens slutresultat.

Selvom oprykningsfesten blev aflyst lørdag, kommer den sandsynligvis til at finde sted på et senere tidspunkt.

Esbjerg topper nemlig 2. division med 62 point, hvilket giver dem et forspring på 10 point ned til FC Roskilde, som er eneste tilbageværende forfølger uden for oprykningspladserne, der endnu kan sætte en stopper for Esbjergs oprykning.

Der resterer fire runder tilbage af sæsonen.