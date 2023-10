Tidligere vinder bruger ekstreme metoder for at skabe landets største græskar

- Den rekord vil jeg altså gerne slå, og kunne jeg nå op på et ton, ville det være sjovt. Men det, tror jeg, sker ikke i år.



I 2021 deltog han ikke, fordi græskarret rådnede for ham.



Fascination og kæmpe nørderi

For at nå så langt skal man være en ægte entusiast og noget af en nørd. Det bekræfter Jens Peder Skønager med et smil på læben midt i drivhuset, som udelukkende er bygget til at dyrke kæmpegræskar i.

- Jo, det skal man jo nok. Men jeg gør det, fordi jeg er fascineret af, at man kan tage et lillebitte frø og putte i jorden, og et halvt år efter har man et monster som det her. Det er bare fantastisk, lyder det fra vestjyden.