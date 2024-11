Tidskrævende lovkrav bremser udbedring af vejskader

Tilbudsloven regulerer alle offentlige indkøb inden for bygge- og anlægsområdet.

- Vi sidder ikke på vores hænder, men vi er bare underlagt Tilbudsloven og, som gør at tingene tage tid, fortæller Henning Ravn (V), formand for Plan & Byudviklingsudvalget.

Lovpligtige krav spænder ben for hurtig udbedring af skader på de vej- og stistrækninger i Esbjerg Kommune, som regnen skyllede væk i slutningen af september.

- Derfor er der en række procedure for at sikre, at opgaverne bliver løst til den pris, på den bedste måde og af kvalificerede entreprenører, siger Henning Ravn (V), som bliver bakket op af borgmester Jesper Frost (V):

- Vi varetager jo borgernes penge, derfor har vi også en forpligtigelse til at indhente den bedste kvalitet til den billigste pris, siger Jesper Frost (V).