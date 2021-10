Tilliden til Skattestyrelsen skal genoprettes med nyt lokalt center

- En stærk og tidssvarende skatteforvaltning er helt afgørende for, at vores velfærdssamfund kan fungere. Desværre har vi set eksempler på, at skatteforvaltningen ikke har løftet vigtige opgaver godt nok. Det er klart, at det svækker tilliden hos danskerne, og den tillid skal genopbygges, siger skatteministeren, Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Det nye skattecenter er en del af regeringens ønske om at styrke skattekontrollen. Derfor skal der åbnes otte nye støttecentre fordelt over hele Danmark. Sidste år blev et nyt skattecenter således også indviet i Fredericia.