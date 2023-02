- Han er i bedring og er kommet ud af kunstig koma, men kan ikke selv huske episoden, oplyser Sune Loklindt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til JydskeVestkysten.

Politiet fortæller desuden, at de har fået et par henvendelser fra folk efter de lørdag var ude at efterlyse vidner til sagen, men de hører stadig gerne fra alle, der mener at vide noget om sagen. Indtil videre, er der ikke noget der tyder på, at der er foregået noget strafbart.