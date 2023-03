Tjæreborg-dødsfald er ikke det første

Han afslutter med at sende en åben invitation om et besøg til Bane Danmark.

TV SYD har spurgt Banedanmark ind til sagen. De har i et skriftligt svar skrevet:

- Vi er dybt berørte af det, der er sket i Tjæreborg. Vi har haft vores beredskab ude på stationen i forbindelse med hændelsen, som vi fortsat er i gang med at undersøge. Vi kender endnu ikke baggrunden for hændelsen, herunder om der er tale om en ulykke. Banedanmark samarbejder med politiet om at klarlægge årsagen til hændelsen, skriver Martin Harrow, der er områdechef for Kvalitet & Sikkerhed i Banedanmark.